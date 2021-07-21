В Санкт-Петербурге сформированы парадные линии статического показа Главного парада ВМФ
Находясь на своем утвержденном месте, замыкает линию дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», прибывшая в акваторию Невы.
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Парадные линии кораблей и подводных лодок, принимающих участие в статическом показе на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, полностью сформированы. Корабли заняли свои места в назначенных точках Большого Кронштадтского рейда и акватории Невы, сообщил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.