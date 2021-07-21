Армия В Санкт-Петербурге сформированы парадные линии статического показа Главного парада ВМФ Валентина Пескова Находясь на своем утвержденном месте, замыкает линию дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», прибывшая в акваторию Невы. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Парадные линии кораблей и подводных лодок, принимающих участие в статическом показе на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, полностью сформированы. Корабли заняли свои места в назначенных точках Большого Кронштадтского рейда и акватории Невы, сообщил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. «В линии статического показа на Большом Кронштадтском рейде установлены на швартовные устройства, в том числе и атомные подводные лодки», - рассказал Евменов. © Минобороны РФ Сегодня прибыла в Неву и заняла утвержденное место в парадной линии статического показа Главного парада ВМФ - дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», став замыкающей в линии. © Минобороны РФ Как сообщил главком ВМФ, согласно плану подготовки парада командование организовало регулярное пополнение всех видов запасов кораблей, стоящих на рейдах, от судов обеспечения. © Минобороны РФ ДЭПЛ «Кронштадт» (проект 677 типа «Лада») построена на предприятии «Адмиралтейские верфи», входящем в Объединенную судостроительную корпорацию. Она была спущена на воду 20 сентября 2018 года. В настоящее время для ВМФ строится серия подводных лодок типа «Лада», при строительстве которой был учтен опыт эксплуатации первого корабля - подводной лодки «Санкт-Петербург», которая действует в составе Северного флота. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика