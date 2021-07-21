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В Санкт-Петербурге сформированы парадные линии статического показа Главного парада ВМФ

Валентина Пескова
20:06 21.07.2021
Находясь на своем утвержденном месте, замыкает линию дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», прибывшая в акваторию Невы.
В Санкт-Петербурге сформированы парадные линии статического показа Главного парада ВМФ
© Фото: Минобороны РФ
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Парадные линии кораблей и подводных лодок, принимающих участие в статическом показе на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, полностью сформированы. Корабли заняли свои места в назначенных точках Большого Кронштадтского рейда и акватории Невы, сообщил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

© Минобороны РФ

«В линии статического показа на Большом Кронштадтском рейде установлены на швартовные устройства, в том числе и атомные подводные лодки», - рассказал Евменов.

Сегодня прибыла в Неву и заняла утвержденное место в парадной линии статического показа Главного парада ВМФ - дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», став замыкающей в линии.

© Минобороны РФ

Как сообщил главком ВМФ, согласно плану подготовки парада командование организовало регулярное пополнение всех видов запасов кораблей, стоящих на рейдах, от судов обеспечения.

© Минобороны РФ

ДЭПЛ «Кронштадт» (проект 677 типа «Лада») построена на предприятии  «Адмиралтейские верфи», входящем в Объединенную судостроительную корпорацию. Она была спущена на воду 20 сентября 2018 года. В настоящее время для ВМФ строится серия подводных лодок типа «Лада», при строительстве которой был учтен опыт эксплуатации первого корабля - подводной лодки «Санкт-Петербург», которая  действует в составе Северного флота.

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