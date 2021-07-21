Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пресненский суд отправил обвиняемую в торговле детьми врача под домашний арест

Валентина Пескова
20:51 21.07.2021
По итогам заседания судьи решили не удовлетворять ходатайство следователя о заключении медицинского работника под стражу.
© Видео: Пресс-служба Пресненского суда © Фото: Пресс-служба Пресненского суда
Читайте нас на:

Врач Алена Дружинина, которую правоохранители подозревают в торговле детьми, по итогам заседания Пресненского районным суда в Москве отправлена под домашний арест.

Суд решил отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании медицинскому работнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Дружининой Алене Юрьевне, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б, г, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сроком до 19 сентября 2021 года», - сказано в заключении судей.

Как ранее сообщалось, правоохранители нашли в квартире врача Дружининой пятерых младенцев, которые, по версии следствия, были рождены суррогатными матерями для иностранных граждан.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:40 В стране и мире
Видео
Глава ГИБДД Ставрополья прокомментировал обвинения в свой адрес
19:57 В стране и мире
Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии 22 июля
19:08 В стране и мире
Видео
В Турции перевернулась машина с российскими туристами
17:53 В стране и мире
Главный парад ВМФ в Петербурге пройдет без зрителей: Роспотребнадзор
17:37 В стране и мире
Видео
Голикова призвала привить первым компонентом 80% россиян к 1 ноября
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.