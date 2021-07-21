В стране и мире Пресненский суд отправил обвиняемую в торговле детьми врача под домашний арест Валентина Пескова По итогам заседания судьи решили не удовлетворять ходатайство следователя о заключении медицинского работника под стражу. © Видео: Пресс-служба Пресненского суда © Фото: Пресс-служба Пресненского суда Читайте нас на: Врач Алена Дружинина, которую правоохранители подозревают в торговле детьми, по итогам заседания Пресненского районным суда в Москве отправлена под домашний арест. Суд решил отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании медицинскому работнику меры пресечения в виде заключения под стражу. «Дружининой Алене Юрьевне, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б, г, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сроком до 19 сентября 2021 года», - сказано в заключении судей. Как ранее сообщалось, правоохранители нашли в квартире врача Дружининой пятерых младенцев, которые, по версии следствия, были рождены суррогатными матерями для иностранных граждан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика