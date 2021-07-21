Лавров встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии 22 июля

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 июля встретится в Москве с Гейром Педерсеном - спецпосланником генсека ООН по Сирии. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. О темах предстоящей встречи не сообщается.

«Завтра, 22 июля в Москве состоится рабочая встреча Министра иностранных дел России со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В феврале Лавров и Педерсен обсудили весь комплекс вопросов сирийской проблематики, включая ситуацию "на земле" в САР. Собеседники уделили особое внимание работе Конституционного комитета, заседание которого состоялось в конце января в Женеве.