В Москве начался суд по делу женщины, обвиняемой в торговле детьми

В Пресненском суде Москвы началось заседание по избранию меры пресечения по отношению к врачу Алене Дружининой, которая обвиняется в торговле детьми. «Звезда» публикует кадры из зала суда.

На кадрах запечатлен момент как Дружинину заводят в защитную кабину. После чего с женщины снимают наручники.

Как сообщает «Эхо Москвы», правоохранители нашли в квартире женщины пятерых младенцев, которых, по версии следствия, родили суррогатные матери для иностранных граждан. Обыски также проводились и в квартирах других работников клиники.