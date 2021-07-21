СМИ: взявшие заложников шведские заключенные требуют пиццу и вертолет

В шведской тюрьме Халлбю двое заключенных взяли в заложники надзирателей. Как сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на исполняющего обязанности начальника службы безопасности Йоргена Фром Нордина, возраст захватчиков 24 и 30 лет, они отбывают наказание за убийство.

По данным СМИ, преступники обещают освободить одного заложника, если им доставят вертолет и 20 пицц. Позже были опубликованы кадры, где правоохранители несут коробки с пиццей к исправительному учреждению.

В 2016 году во французском городе Леман неизвестный захватил заложников в СИЗО. По данным телеканала BFM, один из задержанных взял в заложники другого заключенного и сотрудника следственного изолятора.