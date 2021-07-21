ОПК МАКС-2021 Самолет «Партизан» впервые принял участие в летной программе МАКС-2021 Андрей Аркадьев Для взлета самолету нужна полоса размером с небольшую поляну. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На авиасалоне МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском, сегодня масштабная летная программа. Зрители смогли увидеть полет самолета короткого взлета и посадки «Партизан». Самолет способен взлетать и садиться на вертолетную площадку размером 50 на 30 метров. Проект «Партизан» ведется с 2019 года силами Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина и Фонда перспективных исследований. Уже завершены испытания специальной системы обдува крыла, которая позволяет добиться рекордно короткого разбега - как при взлете, так и при посадке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика