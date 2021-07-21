Комиссия Госдумы передала в ОДКБ доказательства вмешательства Запада в дела России

Профильная комиссия депутатов Государственной думы подготовила довольно весомые материалы, чтобы можно было начать расследование в отношении вмешательства стран Запада во внутреннюю политику России. Все собранные доказательства были официально направлены в секретариат Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ.

«Мы направили нашим партнерам стоп-кадры видеоматериалов, а также скриншоты документов нежелательных иностранных неправительственных организаций», - уточнил возглавляющий комиссию парламентарий Василий Пискарев.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России также добавил, что отправленные материалы касаются фактам вмешательства в выборы, обучению технологиям «цветных революций» и методам сбора секретной и иной закрытой информации на территории постсоветского пространства.

Кроме того, речь также идет о вмешательстве в законодательство, касающееся запрета и прямой пропаганды наркотиков, а также о недопустимых фактах искажения истории.