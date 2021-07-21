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Неизвестные древние вирусы из тающих ледников Тибета вернулись к жизни

Светлана Иванова
16:28 21.07.2021
Американские биологи нашли генетические коды 33 вирусов, 28 из них ученые встретили впервые. Половина организмов вернулась к жизни после таяния льда.
Неизвестные древние вирусы из тающих ледников Тибета вернулись к жизни
© Фото: Sun Fei, Xinhua, Globallookpress
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В образцах древнего льда с Тибетского плато найдено порядка трех десятков видов неизвестных вирусов. Открытие сделали биологи из Университета штата Огайо.

Биологи собрали пробы в 2015 году на леднике Гулия в западном Китае. Согласно оценкам ученых, возраст льда составляет 15 тысяч лет.

В ледниках были найдены генетические коды 33 вирусов, известными из них были только четыре, остальные 28 биологи встретили впервые. Результаты научной работы опубликованы в журнале Microbiome, выдержки приводит РИА Новости.

По словам микробиолога из Центра полярных и климатических исследований и Центра изучения микробиома Университета штата Огайо Чжи-Пин Чжона, в процессе образования ледников в них вместе с пылью и газами откладывались и вирусы из окружающей среды прошлого.

При этом половина найденных вирусов вернулась к жизни после таяния льда. Профессор микробиологии в Университете штата Огайо и директор Центра изучения микробиома Мэтью Салливан отметил, что речь идет о вирусах, которые могут процветать в экстремальных условиях. Так, у организмов есть сигнатуры генов, помогающие им заражать клетки в очень холодных условиях.

Четыре вируса, уже известные биологам, являются бактериофагами. Исследователи считают, что организмы зародились в почве или растениях, а не в животных.

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