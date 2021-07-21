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Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Андрей Аркадьев
16:16 21.07.2021
Продолжительность полета составила более семи часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота», - говорится в сообщении.

Экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Бомбардировщик Ту-160 способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3 500 км, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

В случае необходимости самолет способен и прорывать ПРО: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13 950 км и развивать скорость до 2 200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в 21 765 м это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

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