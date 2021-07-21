В России создали маску для 100% защиты от всех вирусов

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) создал специальную маску, защищающую человека от вирусов на 100%, включая COVID-19.

При ее использовании полностью исключается возможность заражения любыми заболеваниями при прямом контакте с больными людьми.

Экспонат выставлен на стенде компании на авиасалоне МАКС-2021, который проходит в подмосковном Жуковском. Изделие должно пройти сертификацию в следующем году.

Защитная маска уже прошла испытания по фильтрации и разложению вирусов в 48-м институте Министерства обороны РФ.