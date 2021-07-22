Турбореактивный двигатель 5-го поколения и десятки инжиниринговых центров: каковы успехи программ кооперации науки и промышленности

- Татьяна Васильевна, добрый день! Находясь на площадке международного авиа-космического салона «МАКС», в полной мере осознаешь, насколько сложным является создание современных летательных аппаратов, будь то гражданская или военная техника. Любая современная технология базируется на серьезной исследовательской научной работе. Расскажите, как отечественная наука взаимодействует сегодня с промышленностью, в том числе, с аэрокосмической? Как взаимодействуют научные организации с теми, кто применяет результаты работы ученых в жизнь, в том числе в те самолеты и летательные аппараты, которые мы здесь с вами видим?

- Добрый день. Ну вы понимаете, конечно, что те самолеты и другие летательные аппараты, которые представлены сегодня на «МАКСе», являются результатом многолетней напряженной работы многих коллективов как производственных, так и научных, как вы правильно сказали. И результаты научно-производственной кооперации, которые демонстрируется сегодня в Жуковском, вряд ли могли бы состояться без решений и механизмов, которые были определены государством не вчера, а гораздо раньше. Министерство науки и высшего образования проводит в этом смысле большую системную работу.

Например, большая программа кооперации науки и промышленности, результаты которой наглядны и в российских авиа-космических разработках, действует в нашей стране с 2010 года в рамках Постановления Правительства Российской Федерации №218. Задачей Постановления было создание условий, при которых российские предприятия получали бы самые современные и прорывные научно-технологические разработки от российских научных организаций, а не закупали бы их за рубежом. Головными исполнителями стали, в первую очередь, российские университеты, так как еще одной задачей программы является максимальная интеграция нашей молодежи – студентов, аспирантов, молодых ученых – в создание отечественной наукоемкой продукции, в работу на благо нашей страны.

Сутью 218-го Постановления является субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ, проводимых промышленными компаниями в кооперации с вузами и научными учреждениями, когда средства федерального бюджета покрывают часть расходов предприятия на проведение НИОКТР. При этом минимум 50% финансирования покрывают сами предприятия и промышленные компании.

- Вы могли бы рассказать о результатах этой программы? Как она способствует развитию российской промышленности, выпуску современной техники, в том числе авиационной и космической?

- С 2010 года по 218-му Постановлению оказана государственная поддержка 364 комплексных проектов, сотрудничество идет или уже состоялось в рамках кооперации 244 предприятий и 107 головных исполнителей – университетов и институтов. При этом общая сумма уже реализованной высокотехнологичной продукции и оказанных услуг составила к 2021 году около 800 миллиардов рублей.

Если говорить об аэрокосмической отрасли, отмечу, что по данной программе реализовано или находятся в стадии реализации 44 комплексных проекта. Например, самая плотная кооперация в рамках программы между университетской наукой и промышленностью реализована при разработке первого отечественного турбореактивного двигателя 5-го поколения ПД-14, который, как мы знаем, будет устанавливаться на новый самолет МС-21. На сегодняшний день всего четыре государства могут обеспечить создание современных авиационных двигателей, включая Россию, в этот эксклюзивный «клуб» пока не может войти даже Китай. Российские вузы, среди которых МИСиС, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет и другие вузы, стали головными исполнителями по разработке для ПД-14 целого ряда научно-технологических и конструкторских решений, таких как создание новых материалов и сплавов, решений в части повышения надежности, сборочных работ и целого ряда других моментов.

Еще один пример, о котором хотела бы рассказать, относится к работе по освоению космоса. В результате сотрудничества нашей космической отрасли с Московским авиационным институтом создана электрореактивная система довыведения и коррекции орбиты автоматических космических аппаратов повышенной массы. Потребителем данной системы является не только «Роскосмос» и Минобороны России, но и в перспективе – другие страны, такие как Китай, например.

- Татьяна Васильевна, а как отразилась эта программа кооперации на развитии самих российских университетов?

- Самым благоприятным образом по целому ряду направлений. За годы реализации 218-го Постановления в наших университетах создано и усовершенствовано более 200 научных центров и лабораторий, учебно-производственных комплексов.

Создание новых технологий и новых наукоемких производств под нужды конкретного заказчика, стало мощным импульсом для научных открытий – за 10 лет благодаря исследованиям в рамках программы, опубликовано более 7 тысяч научных статей, подано более 2 тысяч заявок на выдачу отечественных и зарубежных патентов.

Важным моментом взаимного практического сотрудничества является и модернизация самого учебно-образовательного процесса в вузах, благодаря программе, создано или усовершенствовано около 600 лекционных курсов и образовательных программ.

Помимо этого, мы в качестве результата этой кооперации имеем самое плотное вовлечение студентов и выпускников вузов в реальную жизнь, создание для них четких карьерных траекторий в виде практик и стажировок, новых рабочих мест в штате компаний-партнеров. То есть, помимо коммерческого и научного, мы видим и огромный социальный результат этой программы, по-настоящему работающую систему социальных лифтов.

Российские вузы, благодаря реализации программы Постановления № 218 получили огромный опыт взаимодействия с нашей промышленностью, стали полноправными участниками процесса внедрения инноваций в российскую экономику, имеют возможность своего развития по новым векторам как внутри страны, так и на международном уровне.

- Давайте поговорим о еще одной очень большой программе, которую Минобрнауки реализует начиная с 2013 года – о программе создания и открытия на базе российских университетов инжиниринговых центров. Развитию инжиниринга в России сейчас уделяется самое пристальное внимание. Как мы знаем, с 2013 года при наших вузах при поддержке Министерства открыто 80 таких центров. Каковы результаты их деятельности?

- Министерство активно поддерживает кооперацию науки, образования и промышленности. С 2013 года совместно с Минпромторгом России успешно реализуется программа создания и развития инжиниринговых центров на базе университетов и научных организаций. В рамках программы по итогам конкурсного отбора университетам и научным организациям предоставляется государственная поддержка до 300 млн руб. в форме грантов на развитие инжиниринговых центров.

В настоящий момент сформирована широкая сеть из 80 центров в 39 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах. За время реализации программы инжиниринговые центры показали свою востребованность. Общая выручка центров превысила 31 млрд руб., порядка 75% услуг (23 млрд руб.) оказано компаниям реального сектора экономики. Ежегодно в их интересах реализуется свыше 2 000 договоров.

- Насколько эффективно взаимодействие инжиниринговых центров с промпредприятиями авиакосмической отрасли?

- Среди центров, получивших господдержку Министерства, инжиниринговый центр «ВОЕНМЕХ» на базе Балтийского государственного технического университета. Этот центр специализируются преимущественно на оказании услуг в авиационной отрасли.

Кроме того, в рамках конкурса, проведенного в 2020 году, отобраны проекты Уфимского государственного авиационного технического университета по созданию инжинирингового центра «Уфа-Авиация-Инжиниринг», а также Инжинирингового центра на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, где будут вестись разработки в области перспективного газотурбинного двигателестроения, развития цифровых интеллектуальных технологий и инноваций в сфере авиационного машиностроения.

Количество центров, оказывающих услуги компаниям авиапрома, значительно больше.Только в 2020 г.центрами выполнены работы на сумму более 180 млн рублей.

- С какими предприятиями аэрокосмической сферы сотрудничают инжиниринговые центры?

- Среди заказчиков такие крупнейшие отечественные предприятия, как Иркутский авиационный завод - Корпорация «Иркут», ГК«Роскосмос», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», «НПО «Техномаш»,АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Гражданские самолеты Сухого», ПАО КОМПАНИЯ «СУХОЙ», АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК», ООО «Шанхайская авиационная научно-техническая компания Мэйшу», АО «Климов» и другие.

- Можете привести примеры успешных проектов в отрасли?

- Среди актуальных проектов прошедшего года можно отметить: Проект «Наполнение и валидация цифрового двойника двигателя ТВ7-117СТ-01 по результатам испытаний», реализуемый Центром компьютерного инжиниринга (на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого) по заказу АО «Климов»; Проект по разработке технологии производства углепластиковых фитингов, предназначенных для изготовления каркаса силовой рамы солнечных батарей космических аппаратов, а также по изготовлению опытного образца специального технологического оборудования для производства углепластиковых фитингов, реализуемый «Южно-Российским государственным политехническим университетом имени М.И. Платова по заказу «НПО «Техномаш».

Кроме того, реализован проект по разработке крыла среднемагистрального самолета МС-21, изготовленного из отечественных композитных материалов.

Успешный опыт по работе с крупнейшими компаниями отечественного авиапрома имеет инжиниринговый центр ВОЕНМЕХ. За время осуществления своей деятельности центром реализованы многочисленные и масштабные проекты.

Активно сотрудничает с ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» инжиниринговый центр «Инновационные материалы и технологии» на базе ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». Только в прошлом году центр оказывал услуги по 4 договорамна изготовление высокоточной технической оснастки.

Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана на протяжении нескольких лет сотрудничает с Центральным институтом авиационного моторостроения (ЦИАМ), входящего в структуру научно-исследовательского центра «Институт им. Н. Е. Жуковского», уникального научно-производственного комплекса, участвующего в решении стратегически важных государственных задач. В рамках кооперации решаются задачи в сфере прошивки армирующих слоев для повышения прочности деталей из композиционных материалов.

Таким образом, деятельность инжиниринговых центров имеет высокую значимость для предприятий авиакосмической отрасли, обеспечивая их передовыми продуктами и технологиями.