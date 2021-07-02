В МЧС уточнили информацию по взрыву в центре Москвы

В девятиэтажном доме на улице Качалинской в Таганском районе Москвы произошел разрыв баллона для заправки зажигалок. Об этом «Звезде» сообщили в столичном главке МЧС России.

В результате инцидента в квартире выбило оконные стекла.

«По предварительной версии, нарушение остекления произошло по причине разрыва баллона для заправки зажигалок», - рассказали в ведомстве.

В квартире также загорелась кухонная этажерка на площади один квадратный метр, ее удалось потушить до прибытия спасателей. Информации о пострадавших нет. На место выезжали пожарные, скорая помощь и Мосгаз.