В МЧС уточнили информацию по взрыву в центре Москвы
В результате инцидента в одной из квартир выбило стекла.
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В девятиэтажном доме на улице Качалинской в Таганском районе Москвы произошел разрыв баллона для заправки зажигалок. Об этом «Звезде» сообщили в столичном главке МЧС России.
В результате инцидента в квартире выбило оконные стекла.
«По предварительной версии, нарушение остекления произошло по причине разрыва баллона для заправки зажигалок», - рассказали в ведомстве.
В квартире также загорелась кухонная этажерка на площади один квадратный метр, ее удалось потушить до прибытия спасателей. Информации о пострадавших нет. На место выезжали пожарные, скорая помощь и Мосгаз.