На МАКС-2021 представили ручной комплекс борьбы с дронами «Гарпун-3»

На авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском представили ручной комплекс борьбы с беспилотниками «Гарпун-3». Система обнаруживает дроны в радиусе два километров, сообщили в компании «Технологии автоматизации и программирования».

Комплекс позволяет в ручном режиме сбивать беспилотные летательные аппараты. Способен работать также в стационарном режиме.

«Мы сделали быстросъемный аккумулятор, чтобы при его использовании в случае если один аккумулятор сядет, а целей несколько, мы могли бы его заменить и продолжить работу по защите», - сообщили в компании.

«Гарпун-3» может заблокировать каналы управления беспилотника и лишить возможности получать команды от оператора. Для этого нужно направить комплекс в сторону БПЛА и нажать на спусковой крючок.