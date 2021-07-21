Ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса

Специалисты из Германии и Дании доказали наличие у содержащегося в полыни артемизинина способности к угнетению коронавируса. Соответствующие наблюдения были сделаны в рамках исследования, проведенного на штаммах болезни из Мюнхена и Копенгагена.

Ученые под руководством доктора Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в ФРГ протестировали эффективность самого артемизинина, двух его производных (артесуната и артеметера), а также простого экстракта Artemisia annua против SARS-CoV-2. Все соединения продемонстрировали достаточно эффективное подавление вируса.

В скорейшем будущем ученые намерены провести клинические испытания для дальнейшего изучения воздействия соединений артемизинина на коронавирус. К сегодняшнему дню полученные результаты являются первым однозначным подтверждением возможности создания лечения от коронавирусной инфекции на основе содержащихся в полыни веществ.