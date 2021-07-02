На танках сквозь грязь: на Кавказе завершился этап боевого слаживания взводов

На Кавказе завершился этап боевого слаживания подразделений 58-й армии Южного военного округа. Военнослужащие выполнили стрельбы, а также ряд других упражнений.

В частности, прошли тренировки по тактике действий в боевых условиях, выдвижению в заданный район и закреплению на огневых рубежах. Как сообщает пресс-служба ЮВО, бойцы отработали действия в обороне, наступлении и на марше. Выполнялась инженерная разведка, определялись проходимость местности, состояние дорог.

Во время стрельб военнослужащие уничтожили цели, имитирующие танки и другую «вражескую» технику и летательные аппараты.