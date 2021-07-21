Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах обнаружения подземного бункера в Ленинградской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах обнаружения подземного бункера в рамках уголовного дела об убийстве в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте СК.

По поручению главы СК РФ следователи активизировали работу по раскрытию убийства прошлых лет. Они продолжат выяснять обстоятельства касательно обнаруженного помещения.

Как отметили в ведомстве, руководитель СУ СК России по Ленинградской области представил председателю СК детальный доклад о расследовании уголовного дела. Так, в соответствии с его материалами, выстрелы в потерпевшего были совершены из автомобиля, проследовавшего в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. Территория домовладения была огорожена металлическим забором. В результате осмотра обнаружили подвал, состоящий из трех отдельных помещений с металлическими дверьми. Следов пребывания людей в подвале не обнаружено.

В настоящий момент вход в подвал засыпали песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию.