СМИ: в Италии при стрельбе на пляже пострадали 10 человек
Ранения получили десять человек в возрасте от 18 до 28 лет.
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В Таранто десять человек были ранены в результате стрельбы, которая открылась ночью. Ранения получили десять человек в возрасте от 18 до 28 лет. Об это сообщила газета La Repubblica.
Конфликт произошел в прибрежном районе Сан-Вито в зоне местного яхт-клуба. На данный момент состояние одного из пострадавших вызывает опасения медиков. Все причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Отмечается, что в ходе потасовки двух групп молодых людей стрельбу открыл один человек.