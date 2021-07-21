СМИ: в Италии при стрельбе на пляже пострадали 10 человек

В Таранто десять человек были ранены в результате стрельбы, которая открылась ночью. Ранения получили десять человек в возрасте от 18 до 28 лет. Об это сообщила газета La Repubblica.

Конфликт произошел в прибрежном районе Сан-Вито в зоне местного яхт-клуба. На данный момент состояние одного из пострадавших вызывает опасения медиков. Все причины и обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Отмечается, что в ходе потасовки двух групп молодых людей стрельбу открыл один человек.