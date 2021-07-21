ОПК МАКС-2021 Россия представила на МАКС-2021 новую систему борьбы с дронами Андрей Аркадьев Комплекс радиоэлектронной борьбы может обнаруживать БЛА и подавлять их каналы управления. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На авиасалоне МАКС-2021, который проходит с 20 по 25 июля, представлен комплекс противодействия беспилотникам «Репеллент-Патруль», который способен подавлять дроны на расстоянии до 20 километров. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Комплекс радиоэлектронной борьбы может обнаруживать БЛА и подавлять их каналы управления мощными заградительными или направленными помехами. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» «Репеллент-Патруль» уже базируется на легком армейском автомобиле семейства «УАЗ-Патриот». На данном шасси размещена специальная аппаратура радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика