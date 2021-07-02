СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в центре Москвы
По предварительным данным, в квартире мог произойти хлопок газа.
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В жилом доме в центре Москвы произошел взрыв. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.
Информацию о вызове в связи с инцидентом на Качалинскую улицу, дом 9 подтвердили в столичном главе МЧС радио «Говорит Москва». Подразделения прибыли на место и занимаются разведкой обстановки, признаков возгорания в доме нет, уточняет издание.
По предварительным данным, причиной взрыва мог быть хлопок газа. В квартире выбиты окна, хозяйка жилища не пострадала.