СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в центре Москвы

В жилом доме в центре Москвы произошел взрыв. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

Информацию о вызове в связи с инцидентом на Качалинскую улицу, дом 9 подтвердили в столичном главе МЧС радио «Говорит Москва». Подразделения прибыли на место и занимаются разведкой обстановки, признаков возгорания в доме нет, уточняет издание.

По предварительным данным, причиной взрыва мог быть хлопок газа. В квартире выбиты окна, хозяйка жилища не пострадала.