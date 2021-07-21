В случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Крыму могут закрыть туристический сезон

Ухудшение эпидемиологической обстановки может стать причиной того, что туристов на время перестанут пускать в Крым. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Планов закрывать турсезон нет, но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то придется», - подчеркнул глава региона.

Аксенов заметил, что в обществе мнения разделились примерно 50 на 50: половина выступает за ужесточение мер, другая же половина - за продолжение работы туристической отрасли.

Глава региона выступил с призывом строго соблюдать уже введенные ограничения для того, чтобы можно было избежать новых.