Поставки Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году

Поставки новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году, сообщил журналистам в среду на МАКС-2021 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Поставки могут быть осуществлены, начиная с 2023 года. В настоящее время Рособоронэкспорт ведет предконтрактную работу по продвижению этого самолета в страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил он.

Михеев рассказал об интересе к Су-34 после операции ВКС России против терроризма в Сирии.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.