Преемник легендарного Ан-2: впервые на МАКС-2021 представили самолет «Байкал»

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Крейсерская скорость самолета составляет 300 километров в час. Максимальная дальность полета - 3 000 километров. Длина разбега - 250 метров. Самолет будет способен доставлять нагрузку в две тонны на расстояние не менее 1 500 километров.

Так, в сравнении со своим предшественником, «Байкал» обладает куда более меньшими габаритами, большей скоростью, а также возможностью более долгого полета без дозаправки. При этом воздушное судно не уступает Ан-2 по уровню надежности и универсальности.

Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля. Он заслуженно занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиафорумов.