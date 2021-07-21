Преемник легендарного Ан-2: впервые на МАКС-2021 представили самолет «Байкал»
В сравнении со своим предшественником «Байкал» обладает куда более меньшими габаритами, большей скоростью, а также возможностью более долгого полета без дозаправки.
© Фото: ТРК "Звезда"
На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 впервые представили самолет ЛМС-901 «Байкал».
Как ожидается, это воздушное судно станет преемником легендарного Ан-2.
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