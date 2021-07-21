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Преемник легендарного Ан-2: впервые на МАКС-2021 представили самолет «Байкал»

Алена Миронова
11:56 21.07.2021
В сравнении со своим предшественником «Байкал» обладает куда более меньшими габаритами, большей скоростью, а также возможностью более долгого полета без дозаправки.
Преемник легендарного Ан-2: впервые на МАКС-2021 представили самолет «Байкал»
© Фото: ТРК "Звезда"
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На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 впервые представили самолет ЛМС-901 «Байкал».

Как ожидается, это воздушное судно станет преемником легендарного Ан-2.

© ТРК "Звезда"

Крейсерская скорость самолета составляет 300 километров в час. Максимальная дальность полета - 3 000 километров. Длина разбега - 250 метров. Самолет будет способен доставлять нагрузку в две тонны на расстояние не менее 1 500 километров.

Так, в сравнении со своим предшественником, «Байкал» обладает куда более меньшими габаритами, большей скоростью, а также возможностью более долгого полета без дозаправки. При этом воздушное судно не уступает Ан-2 по уровню надежности и универсальности.

Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля. Он заслуженно занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиафорумов.

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