Врач развеяла семь популярных мифов о витаминах

Среди населения распространены различные мифы об употреблении витаминов. Следуя некоторым из них, можно развить гипервитаминоз или иным путем нанести вред своему здоровью. Такой информацией поделилась врач-аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина.

По ее словам, люди могут считать, что витамины можно принимать в любом количестве без последствий, что не соответствует действительности. Дополнительный прием витаминов должен следовать в связи с недомоганиями или заболеваниями и после консультации с врачом.

Так, к примеру, важно самостоятельно не начинать пить витамин D. Его избыток, который у разных людей начинается при различной концентрации вещества в организме, может привести к тяжелой интоксикации.

Осторожно принимать витамины следует беременным, так как они могут лишь навредить плоду. Кроме того, важно понимать, что постоянный прием синтетических витаминов способен приводить к зависимости.

На витамины не следует рассчитывать в качестве компенсации вреда курения и алкоголя. Также не стоит пытаться наестся витаминами про запас, так как не все из них могут накапливаться в организме.

И, наконец, Паршина в интервью изданию «Аргументы и Факты» развеяла миф относительно того, что витамины содержат в себе только свежие овощи фрукты. В действительности при готовке или заморозке сохраняется от 5 до 50 процентов содержащихся в продуктах витаминов.