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В МИД навали правильным выход РФ из Договора по открытому небу

Анна Берестовая
00:07 21.07.2021
В МИД заявили о нецелесообразности дальнейшего участия России в ДОН.
В МИД навали правильным выход РФ из Договора по открытому небу
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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В министерстве иностранных дел России заявили о нецелесообразности последующего участия РФ в Договоре по открытому небу. В МИД указали, что страна получила подтверждение верности решения о выходе из ДОН.

Россия со своей стороны предлагала несколько вариантов проблемы, возникшей после выхода из Договора Соединенных Штатов, чье участие являлось обязательным условием действия ДОН. Несмотря на это, западные страны решили не учитывать интересы РФ. 
«Если же ДОН в дальнейшем прекратит свое действие, вся вина за такой исход ляжет на США и другие страны НАТО», - обозначили в министерстве.

Соответствующее заявление ведомство сделало после состоявшейся 20 июля видеоконференции, посвященной вопросу предстоящего выхода РФ из ДОН. Данная конференция была описана как последний политический рубеж на пути выхода России из Договора. 

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