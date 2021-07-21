Миротворцы и спецназ ЦВО завершили подготовку к совместным учениям России и Узбекистана

Военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа завершили подготовку к совместным учениям военнослужащих России и Узбекистана. Учения пройдут в начале августа на полигоне Термез (Сурхандарьинская область Республики Узбекистан).

В ходе подготовки был проведен ряд тактико-специальных учений, на которых личный состав отработал задачи по борьбе с диверсионными группами условного противника, проведению засад и налетов, отражению атак «противника» на легкобронированной технике. Военнослужащие провели стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег», гранатометов РПГ-7В, снайперских винтовок СВД и вооружения БТР-82А и сдали нормативы по тактической подготовке.

Как сообщалось ранее, около 1,5 тысяч военнослужащих России и Узбекистана примут участие в учениях на полигоне Термез в районе, граничащем с Афганистаном. К мероприятию будут привлечены около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.