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Отразить атаку и захватить боевиков: в Подмосковье завершились учения Военной комендатуры

Андрей Аркадьев
10:41 02.07.2021
Несколько дней военные полицейские отрабатывали мастерство вождения, стрельбы и навыки взаимодействия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Подмосковье завершились масштабные тактико-специальные учения подразделений столичной Военной комендатуры. В финале военнослужащим предстояло отразить нападение условных боевиков на целый район города.

Учения проходили как на открытой местности, так и в городских условиях. После отражения атаки на конвой им необходимо удержать под контролем важный объект и захватить командиров боевиков для допроса.

Под прикрытием тяжелой техники и спецсредств военные полицейские полностью окружили здание и не дали боевикам проникнуть внутрь. Еще одной составляющей этих учений стало оказание первой помощи и эвакуация раненых с поля боя.

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