Отразить атаку и захватить боевиков: в Подмосковье завершились учения Военной комендатуры

В Подмосковье завершились масштабные тактико-специальные учения подразделений столичной Военной комендатуры. В финале военнослужащим предстояло отразить нападение условных боевиков на целый район города.

Учения проходили как на открытой местности, так и в городских условиях. После отражения атаки на конвой им необходимо удержать под контролем важный объект и захватить командиров боевиков для допроса.

Под прикрытием тяжелой техники и спецсредств военные полицейские полностью окружили здание и не дали боевикам проникнуть внутрь. Еще одной составляющей этих учений стало оказание первой помощи и эвакуация раненых с поля боя.