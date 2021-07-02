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Центральному архиву Минобороны России исполнилось 85 лет

Тимур Шерзад
10:27 02.07.2021
За год сотрудники архива обрабатывают примерно 400 тысяч запросов от рядовых россиян, которые хотят узнать, при каких обстоятельствах на полях сражений погибли их деды и прадеды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Солидную дату сегодня отмечает Центральный архив Министерства обороны России. Крупнейшее собрание военно-исторических документов было создано ровно 85 лет назад. Тогда это был небольшой Отдел архивов Наркомата обороны СССР. Сейчас - огромное хранилище с несколькими филиалами в нескольких регионах страны.

В архиве - 20 миллионов дел. В том числе бесценные документы времен Великой Отечественной войны. И они нужны не только военным, историкам или писателям, которые хотят пролить свет на то или иное событие. За год сотрудники архива обрабатывают примерно 400 тысяч запросов от рядовых россиян, которые хотят узнать, при каких обстоятельствах на полях сражений погибли их деды и прадеды.

«Мы сейчас идем по пути наибольшей доступности архивных документов и дистанционного использования. Первый шаг - создание интерактивного сервиса «Память народа», где не только можно установить факты награждения, место гибели, захоронения, но и привязать боевой путь конкретного военнослужащего по оперативным документам», - отметил Олег Панков, начальник Центрального архива Минобороны России. 

Материалы Центрального архива Минобороны легли в основу уникального цифрового проекта музея «Дорога памяти» - у Главного храма Вооруженных сил. Большое значение имеет и работа по рассекречиванию документов о Великой Отечественной войне - их сейчас регулярно публикуют на сайте Минобороны. По мнению архивариусов, это лучший способ препятствовать попыткам фальсификации истории.

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