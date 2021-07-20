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МАКС-2021: что ждет зрителей одного из крупнейших авиафорумов в мире

Алексей Самолетов
Алена Миронова
10:25 20.07.2021
Авиасалон пройдет в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня на подмосковном аэродроме в Жуковском стартует юбилейный 15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Он проходит под патронажем президента России - сегодня Владимир Путин лично откроет один из крупнейших авиафорумов в мире.

В этом году все внимание мировой общественности приковано к главной новинке отечественного авиастроения - истребителю с одним двигателем от компании «Сухой». Обозреватель «Звезды» Алексей Самолетов с места событий рассказал о том, что ждет зрителей одного из крупнейших авиафорумов в мире.

«Мы находимся рядом с беспилотниками, о которых пойдет сегодня разговор. Беспилотники составляют все большую часть вооружения в наших ВКС. Если говорить об иностранных участниках, то рядом с нами А350 от Airbus Industrie. Французы, наплевав на все санкции, пригнали сюда свою лучшую машину, в которую вложены колоссальные технологии», - рассказал обозреватель «Звезды».

Как отмечается, на совещании, которое должен провести президент, куда приглашены главные конструкторы, пойдет разговор о модернизации машин, о таких, как Су-34, который признан лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире, о таких бомбардировщиках сверхзвуковых, как Ту-160, получивших новую авионику, новые двигатели. Эта машина тоже вне конкуренции сегодня на авиационном рынке.

«Новый истребитель, о котором говорят сегодня все, закрыт новым вертолетами. Так что разговор о новой машине сегодня пойдет очень плотный именно в 18 часов, когда машину будет представлять Ростех всем специалистам, приехавшим на МАКС. Что касается новой техники, это, в первую очередь, вертолеты,  это, в первую очередь, наши беспилотники и конечно же наш новый истребитель», - отметил Самолетов.

Международный авиационно-космический салон МАКС пройдет в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля. Он заслуженно занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиафорумов.

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