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На пути к магистрали: в Амурской области военнослужащие ВВО строят притрассовые автодороги БАМ

Егор Левин
08:30 20.07.2021
В работах задействовано в общей сложности более 30 единиц техники, к настоящему моменту завезено уже более 20 тысяч тонн грунта.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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В Амурской области военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО), выполняющие реконструкцию Байкало-Амурской магистрали, продолжают строительство притрассовых автодорог для обеспечения основных работ строительства.

Дорога будет использоваться для завоза грунта на перегоне Огорон - Молдавский в тело насыпи железнодорожного пути и реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

В работах задействовали более 20 единиц автотехники и 10 единиц инженерно-строительной. За все время работ к настоящему моменту завезено уже более 20 тысяч тонн грунта.

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