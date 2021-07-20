Армия На пути к магистрали: в Амурской области военнослужащие ВВО строят притрассовые автодороги БАМ Егор Левин В работах задействовано в общей сложности более 30 единиц техники, к настоящему моменту завезено уже более 20 тысяч тонн грунта. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: В Амурской области военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО), выполняющие реконструкцию Байкало-Амурской магистрали, продолжают строительство притрассовых автодорог для обеспечения основных работ строительства. Дорога будет использоваться для завоза грунта на перегоне Огорон - Молдавский в тело насыпи железнодорожного пути и реконструкции Байкало-Амурской магистрали. В работах задействовали более 20 единиц автотехники и 10 единиц инженерно-строительной. За все время работ к настоящему моменту завезено уже более 20 тысяч тонн грунта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика