На пути к магистрали: в Амурской области военнослужащие ВВО строят притрассовые автодороги БАМ
В работах задействовано в общей сложности более 30 единиц техники, к настоящему моменту завезено уже более 20 тысяч тонн грунта.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
В Амурской области военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО), выполняющие реконструкцию Байкало-Амурской магистрали, продолжают строительство притрассовых автодорог для обеспечения основных работ строительства.
Дорога будет использоваться для завоза грунта на перегоне Огорон - Молдавский в тело насыпи железнодорожного пути и реконструкции Байкало-Амурской магистрали.
В работах задействовали более 20 единиц автотехники и 10 единиц инженерно-строительной. За все время работ к настоящему моменту завезено уже более 20 тысяч тонн грунта.