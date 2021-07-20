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Водный протест: в иранской провинции Хузестан вспыхнули беспорядки из-за нехватки воды

Кира Карон
07:56 20.07.2021
В Иране протестующие требуют отставки местных властей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ava_today, twitter
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Тысячи людей собрались этой ночью у резиденции губернатора иранской провинции Хузестан. Причиной массовых беспорядков стала острая нехватка питьевой воды.

Протестующие требовали немедленной отставки местных властей, которые не могут справиться с проблемой. В Иране сильнейшая за 50 лет засуха. Воды не хватает и для людей, и для сельского хозяйства. С юго-запада страны по искусственным руслам реки пытаются направить в другие регионы. Против этого и выступают местные жители.

На протяжении последних пяти дней, пока продолжаются массовые протесты, их девиз «Вода - это мое право». Чтобы рассеять толпу митингующих был направлен полицейский спецназ. Силовики использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

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