Водный протест: в иранской провинции Хузестан вспыхнули беспорядки из-за нехватки воды

Тысячи людей собрались этой ночью у резиденции губернатора иранской провинции Хузестан. Причиной массовых беспорядков стала острая нехватка питьевой воды.

Протестующие требовали немедленной отставки местных властей, которые не могут справиться с проблемой. В Иране сильнейшая за 50 лет засуха. Воды не хватает и для людей, и для сельского хозяйства. С юго-запада страны по искусственным руслам реки пытаются направить в другие регионы. Против этого и выступают местные жители.

На протяжении последних пяти дней, пока продолжаются массовые протесты, их девиз «Вода - это мое право». Чтобы рассеять толпу митингующих был направлен полицейский спецназ. Силовики использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие.