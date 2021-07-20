Россия впервые представит на МАКС-2021 экспортный БПЛА «Орион-Э» в ударном варианте

Россия впервые представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 экспортный беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«Впервые на МАКС будет представлен экспортный "Орион-Э" в ударной версии. Ранее беспилотный комплекс предлагался на продажу только в разведывательном варианте»‎, - сказал Шугаев в интервью РИА Новости.

Как отмечается, за период с 2019 по 2021 годы в ФСВТС России поступили девять обращений со стороны иностранных заказчиков из различных регионов на беспилотники «Орион», «в том числе два - на показ и демонстрационные испытания и семь - на поставку».

Ударный вариант «Орион-Э» оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, его живую силу.

В состав оружия «Ориона-Э» входят неуправляемые и корректируемые авиабомбы, а также различные управляемые ракеты. Максимальная масса боевой нагрузки беспилотника составляет 200 килограммов, а общая масса полезной нагрузки – до 250 килограммов.

«Орион-Э» относят к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. В ВС РФ беспилотник поставляется под наименованием «Иноходец».

Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость БПЛА – 200 километров в час, максимальная высота полета – семь километров. Размах крыла беспилотника – 16 метров, длина – восемь метров.