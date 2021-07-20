По-прежнему в цене: «АвтоВАЗ» отмечает свое 55-летие

Российский гигант «АвтоВАЗ» отмечает сегодня свое 55-летие. Решение о строительстве завода в Тольятти приняли более полувека назад. То, почему полвека спустя те самые первые машины по-прежнему в цене, а автолюбители готовы вкладывать в них целые миллионы рублей, выяснил корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

«Были часто такие моменты в Европе, когда женщина на заправке к нам подъехала, открыла стекло и говорит: "М-м-м-м Советский Союз"», - поделился владелец ВАЗ 2105 Сергей Мясников, который вложил в машину более миллиона рублей.

В СССР тоже мечтали о западных деталях. Сейчас коллекционеры ценят на вес золота советские запчасти. Причем, чем их больше, тем автомобиль дороже. Полностью заводские экземпляры с минимальным пробегом называют капсулами времени - это уже и не автомобили, а музейные экспонаты. Интернет переполнен объявлениями о продаже советских машин по цене хороших иномарок. За прошлый год подержанные мерседесы подорожали на 31%, а отечественная копейка прибавила в цене еще больше.

«Сколько подержанных жигулей в России продаётся и сколько подержанных мерседесов. Не все далеко могут купить себе подержанный мерседес, а вот подержанные жигули - пожалуйста», - отметил автомобильный журналист и историк Константин Шляхтинский.

Практически в каждом крупном городе есть клубы держателей отечественной классики. Больше всего в них хозяев жигулей. Это связано с тем, что в советское время Тольяттинский завод выпускал рекордное количество единиц автомобилей в год. Почти семь миллионов копеек, двоек и троек было выпущено за все время. Для сравнения, тех же «Москвичей» было сделано в десять раз меньше.

Реставрация отечественной классики уже стала бизнесом. Клиенты платят за восстановление машин времен молодости своих отцов любые деньги.

«Приезжает товарищ с восьмеркой, на восьмерку не глянешь. Там просто, чтобы эту машину сделать, восстанавливать с нуля. Можно такую же купить, он говорит "нет, хочу, чтобы была именно отцова машина. Там вообще ничего нет. Единственное что - правое крыло. Остальное все под замену», - отметил автореставратор Евгений Яшин.

В коллекции англичанина Эда Хьюджеса - 15 российских автомобилей. Страсть к советской машине он начал испытывать после покупки экспортной версии семерки.

«Они по-прежнему на ходу. Экономичные - потребляют мало масла. Примерно 20 лет назад люди буквально выбрасывали, они были не нужны. Я собрал эту коллекцию, ранних образцов, не лучших, однако тех, что на ходу», - рассказал фанат отечественных автомобилей Эд Хьюджес.

Иномарка для повседневной езды - копейка - машина парадно-выходного дня. С таким принципом Надежда Дроботенко купила свой ВАЗ 2101. В их семье никто не водил жигули, поэтому это не ностальгия по дедушкиной классике, а любовь с первого взгляда.

«Машина очень тяжела в управлении. Да, у нее четырехступка. Этого очень мало, не хватает. Я ее купила за 100 тысяч рублей и готова и буду вкладывать в нее еще сотни тысяч», - отметила владелец ВАЗ 2101 Надежда Дроботенко.

Автомобилей, сформировавших целую эпоху, с годами становится меньше. А число ценителей классики только растет. И это понимают все, а значит, не каждый дедушка, сдувающий пылинки со своей «Ласточки» готов распрощаться с семейной реликвией за копейки.