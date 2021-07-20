Молодые экипажи Су-34 впервые выполнили самостоятельные полеты в Челябинской области

В Челябинской области молодые летчики - выпускники прошлого года - впервые выполнили самостоятельные полеты на новейших Су-34.

Опытные инструкторы полка уже полностью доверяют своим подопечным - это важный шаг на пути превращения новичков в настоящих воздушных асов. Пилотировать тяжелые истребители-бомбардировщики пришлось при сильном боковом ветре и восходящих потоках, но мастерства молодым экипажам не занимать.

Летчики выполнили стандартный набор элементов - горки, боевые развороты, а также пикирование на высоте до восьми километров. Экипажи отработали и посадку на одном двигателе.

На земле официально получивших пропуск в небо лейтенантов уже ждали старшие товарищи. Поднять летчика на руки и коснуться стойки шасси боевой машины - это давний и уже неизменный ритуал.