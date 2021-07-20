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Миротворцы РФ провели мониторинг с помощью БЛА в Нагорном Карабахе

Вадим Синицын
05:40 20.07.2021
Воздушное наблюдение в зоне российского миротворческого контингента ведется семь дней в неделю и двадцать четыре часа в сутки.
Миротворцы РФ провели мониторинг с помощью БЛА в Нагорном Карабахе
© Фото: Chris Huby Keystone Press Agency Globallookpress
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Военнослужащие Совместного российско-турецкого центра продолжили выполнять задачи по наблюдению за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Контроль за текущей обстановкой происходит в круглосуточном режиме.

Для мониторинга применяются беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Орлан-10». Как подчеркнул начальник расчета беспилотной авиации Игорь Петреев, воздушное наблюдение в зоне российского миротворческого контингента ведется семь дней в неделю и двадцать четыре часа в сутки.

Данные и изображения с БЛА военнослужащие получают в режиме реального времени. Они приходят на пункт управления, где и проводится круглосуточный контроль обстановки.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта был развернут 30 января 2021 года на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств Российской Федерации и Турецкой Республики 11 ноября 2020 года.

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