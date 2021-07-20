Названо последствие отказа от второй дозы вакцины

При прохождении лишь первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции не формируется полноценный иммунный ответ на вирус. Таким образом многие россияне, получившие одну дозу прививки, не могут считать себя защищенными от болезни. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Ученый допустил, что такие люди могут в действительности не придавать должной важности вакцинации и делать процедуру только, чтобы от них «отвязались». Подобный подход специалист назвал неверным с позиции эпидемиологии.

«Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», - объяснил он.

Особенно уязвимы люди, прошедшие лишь один из этапов вакцинации, перед новым штаммом коронавируса «дельта». Это связано с тем, что данную версию вируса неполностью одолевает даже правильно сделанная прививка, заточенная на нулевой вариант COVID-19.

Аграновский призвал россиян внимательно относится к защите от коронавируса. Он подчуркнул, что ради собственной безопасности и безопасности окружающих не стоит импровизировать, а следует вакцинироваться по существующей схеме.