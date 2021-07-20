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Россия получила два заказа на экспорт истребителей МиГ-35

Анна Берестовая
04:10 20.07.2021
Россия получила два заказа от иностранных партнеров на поставку истребителей МиГ-35.
Россия получила два заказа на экспорт истребителей МиГ-35
© Фото: Минобороны РФ
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Начиная с 2019 года Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ было получено две заявки со стороны зарубежных государств на экспорт истребителей МиГ-35. Соответствующую информацию озвучил директор службы Дмитрий Шугаев перед предстоящим открытием авиакосмического салона МАКС-2021.

Кроме того, еще один иностранный партнер оставлял ФСВТС заявку на показ летательного средства. Как отметил Шугаев, данный самолет представляет собой одну из современнейших многофункциональных машин, созданных с применением современнейших технологий. Об этом пишет РИА Новости. 

Одними из главных преимуществ современного истребителя являются пониженная заметность для обнаружения радарами, оборудованность двигателями с повышенной тягой, способность выступать в качестве танкера и многое другое. Также примечательно, что воздушное судно может использовать все возможные типы управляемых и неуправляемых ракет и корректируемых бомб.

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