В Финляндии объявили о четвертой волне пандемии COVID-19

Четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции началась на территории Финляндии. Соответствующее заявление сделал директор департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития скандинавского государства Мика Салминен.

Он отметил, что увеличение заболеваемости COVID-19 в настоящий период наблюдается во многих европейских странах. Особенно активное распространение заболевание регистрируется среди невакцинированного населения и молодежи, тогда как среди граждан старше 70 лет такая тенденция не наблюдается.

Директор отметил, что в интересах безопасности людей правительству Финляндии стоит задуматься о возможности нового ужесточения ограничительных мер. Об этом Салминен заявили в эфире телеканала MTV.