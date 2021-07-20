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В Финляндии объявили о четвертой волне пандемии COVID-19

Анна Берестовая
23:43 20.07.2021
В Финляндии сообщили о начале четвертой волны пандемии коронавируса.
В Финляндии объявили о четвертой волне пандемии COVID-19
© Фото: Emmi Korhonen via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress
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Четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции началась на территории Финляндии. Соответствующее заявление сделал директор департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития скандинавского государства Мика Салминен. 

Он отметил, что увеличение заболеваемости COVID-19 в настоящий период наблюдается во многих европейских странах. Особенно активное распространение заболевание регистрируется среди невакцинированного населения и молодежи, тогда как среди граждан старше 70 лет такая тенденция не наблюдается. 

Директор отметил, что в интересах безопасности людей правительству Финляндии стоит задуматься о возможности нового ужесточения ограничительных мер. Об этом Салминен заявили в эфире телеканала MTV

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