«Юнармейский десант» высадился во Владивостоке
Около трех десятков девушек и юношей Приморского края съехались в тематический лагерь на базе ДОСААФ, где им предстоит освоить азы воздушно-десантной подготовки.
© Фото: Минобороны РФ
Во Владивостоке начал работу тематический лагерь на базе ДОСААФ, где примерно три десятка юнармейцев - 16 мальчишек и 14 девчонок из 34 муниципальных образований региона, пройдут настоящую парашютную подготовку.
Программа включает в себя 40 часов занятий, а после каждый из ребят в возрасте от 14 до 17 лет совершит один прыжок с высоты 700 метров. До этого на земле до автоматизма отработают все движения, чтобы потом все правильно сделать в воздухе.