Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Юнармейский десант» высадился во Владивостоке

Валентина Пескова
21:41 20.07.2021
Около трех десятков девушек и юношей Приморского края съехались в тематический лагерь на базе ДОСААФ, где им предстоит освоить азы воздушно-десантной подготовки.
«Юнармейский десант» высадился во Владивостоке
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Во Владивостоке начал работу тематический лагерь на базе ДОСААФ, где примерно три десятка юнармейцев - 16 мальчишек и 14 девчонок из 34 муниципальных образований региона, пройдут настоящую парашютную подготовку.

Программа включает в себя 40 часов занятий, а после каждый из ребят в возрасте от 14 до 17 лет совершит один прыжок с высоты 700 метров. До этого на земле до автоматизма отработают все движения, чтобы потом все правильно сделать в воздухе.

© Минобороны РФ

«Да, представляете, у девчонок воздушно-десантная подготовка пользуется большим спросом», - рассказал начальник штаба «Юнармии» по Приморскому краю Михаил Любецкий.

Кроме парашютной теории и практики, юнармейцы получают еще и общевойсковую подготовку: тактическую и строевую. Жизнь в лагере строится по дисциплинарному распорядку дня: утром - занятия по РХБЗ, после обеда - по оказанию первой медицинской помощи. Однако есть время и на летний культурный отдых, во время которого юные военные будут встречаться с интересными и знаменитыми гостями.

© Минобороны РФ

«Одним из важных моментов считаю то, что детей знакомят с историями героев нашего времени. Например, во время выездной экскурсии подросткам рассказали о мужестве российского военного летчика Романа Филиппова, а также о храбрости подполковника ФСБ Романа Клиза, погибших при исполнении служебного долга», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», неоднократный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по гимнастике Никита Нагорный.

Все участники лагеря получат сертификаты о прохождении обучения на базе ДОСААФ, а также - значок и удостоверение парашютиста с заветной отметкой. В 2022 году организаторы смены планируют расширить количество юных участников уже до полусотни.

© Минобороны РФ

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России. В его рядах насчитывается более 800 тысяч участников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:10 В стране и мире
Видео
«Панцирь-С» и «Бук-М2» сил ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля под Алеппо
18:59 ОПК
Названа стоимость новейшего российского истребителя Checkmate
18:23 ОПК
В Минпромторге заявили, что истребитель Checkmate будет готов через четыре года
14:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео из особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
17:34 В стране и мире
Видео
«Группировка создана не позднее 2017 года»: Хинштейн о расследовании дела главы ГИБДД Ставрополья
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.