Армия «Юнармейский десант» высадился во Владивостоке Валентина Пескова Около трех десятков девушек и юношей Приморского края съехались в тематический лагерь на базе ДОСААФ, где им предстоит освоить азы воздушно-десантной подготовки. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Во Владивостоке начал работу тематический лагерь на базе ДОСААФ, где примерно три десятка юнармейцев - 16 мальчишек и 14 девчонок из 34 муниципальных образований региона, пройдут настоящую парашютную подготовку. Программа включает в себя 40 часов занятий, а после каждый из ребят в возрасте от 14 до 17 лет совершит один прыжок с высоты 700 метров. До этого на земле до автоматизма отработают все движения, чтобы потом все правильно сделать в воздухе. «Да, представляете, у девчонок воздушно-десантная подготовка пользуется большим спросом», - рассказал начальник штаба «Юнармии» по Приморскому краю Михаил Любецкий. © Минобороны РФ Кроме парашютной теории и практики, юнармейцы получают еще и общевойсковую подготовку: тактическую и строевую. Жизнь в лагере строится по дисциплинарному распорядку дня: утром - занятия по РХБЗ, после обеда - по оказанию первой медицинской помощи. Однако есть время и на летний культурный отдых, во время которого юные военные будут встречаться с интересными и знаменитыми гостями. «Одним из важных моментов считаю то, что детей знакомят с историями героев нашего времени. Например, во время выездной экскурсии подросткам рассказали о мужестве российского военного летчика Романа Филиппова, а также о храбрости подполковника ФСБ Романа Клиза, погибших при исполнении служебного долга», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии», неоднократный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по гимнастике Никита Нагорный. © Минобороны РФ Все участники лагеря получат сертификаты о прохождении обучения на базе ДОСААФ, а также - значок и удостоверение парашютиста с заветной отметкой. В 2022 году организаторы смены планируют расширить количество юных участников уже до полусотни. © Минобороны РФ Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России. В его рядах насчитывается более 800 тысяч участников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика