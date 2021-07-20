Путин провел в Кремле встречу с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер поздравил коллегу с праздником Курбан-байрам и обсудил вопросы восстановления экономики и международных отношений после пандемии коронавируса. Также Путин заявил о поставках в Азербайджан более 100 тысяч доз вакцины от COVID-19.

«Мы сотрудничаем сейчас, и все активнее, в борьбе с коронавирусом. По-моему, 100 тысяч уже поставлено (доз вакцины - прим. ред). И работаем над тем, чтобы развернуть совместное производство на территории Азербайджана», - сказал Путин.

Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Алиев выразил Путину благодарность за повышенное внимание к ситуации в регионе и за вклад в ее стабилизацию. Также глава Азербайджана выразил решительный настрой на безболезненное восстановление Карабаха после конфликта.