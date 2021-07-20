«Замечательные машины»: гендиректор «ПСБ Лизинг» рассказал о программе поставок вертолетов санитарной авиации

Сегодня на МАКС-2021 состоялась передача вертолета Национальной службе санитарной авиации. Это часть большого контракта с холдингом «Вертолеты России», заключенного еще в январе. В рамках соглашения компания «ПСБ Лизинг» поставит санитарной авиации России 66 вертолетов. Это 29 медицинских Ми-8МТВ-1, первый из которых как раз и был передан сегодня, а также 37 легких двухдвигательных машин «Ансат». Общая стоимость сделки составляет 28 миллиардов рублей. Срок лизинга – 15 лет.

На торжественной церемонии присутствовал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что развитие санитарной авиации - один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение». А в самой компании отметили значительную социальную составляющую проекта.

«На текущий момент идут плановые поставки. До конца этого года планируем передать Ми-8 и "Ансат" в рамках плана, ну а всю сделку планируем закрыть к 22-му году. Казанский завод производит замечательные машины и мы вместе с партнерами также продолжаем эту программу сопровождать», - заявил генеральный директор «ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко

Огиенко отметил, что основными параметрами являются цена и ликвидность. На основании этих параметров компания и продолжает контактировать партнерами-поставщиками, лизингополучателями и принимают решение о предоставлении услуг для клиентов

По итогам прошлого года компания вошла в десятку лидеров рынка лизинга России за счет сделок с самолетами SSJ-100. Долгосрочная аренда вертолетов - другая важная составляющая. После завершения авиасалона переданный Ми-8МТВ-1 отправится на выполнение медицинских заданий. За последние пять лет Национальная служба санитарной авиации получила больше ста вертолетов, которые совершили свыше 30 тысяч вылетов и эвакуировали свыше 43 тысяч пациентов.