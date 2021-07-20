Путин поздравил Алиева с Курбан-байрамом

Президент России и президент Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Кремле для деловых переговоров. Однако дата визита Алиева в Россию по случайности совпала с мусульманским праздником Курбан-байрам.

В связи с этим официальная встреча началась немного в неформальном ключе.

«Ид мубарак! Праздник же, поздравляю вас! Вам всего самого доброго», - обратился со словами поздравления к зарубежному коллеге глава России.

«Ид мубарак» - праздничная приветственная фраза, которая традиционно произносится в Курбан-байрам и Ураза-байрам в исламе, и переводится на русский язык как «благословенный праздник».

В ответ Алиев поблагодарил российского лидера за поздравление. Владимир Путин также отметил, что в 2022 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений России и Азербайджана.