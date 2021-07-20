Авиалайнеры, космос, истребители: как МАКС-2021 показывает успехи России в авиастроении

В подмосковном городе Жуковском несколько часов назад открылся юбилейный 15-й авиакосмический салон МАКС. Как отметил на открытии Владимир Путин, несмотря на сложности коронавирусных последствий, МАКС-2021 полностью отвечает международному статусу. К нам приехали 250 компаний из 50 стран.

Уже в первый день работы МАКС-2021 назвали главным авиакосмическим салоном года. Коронавирусные ограничения жесткие, но все равно участие принимают несколько сотен организаций из 50 стран мира. Павильоны забиты до отказа. На поле, где открывается лучший вид на новые самолеты, нет свободных мест.

Авиационную программу начинают вертолеты. И на выставочной части «Вертолеты России» впервые покажут беспилотник собственного производства. Скорость до 160 километров в час, 50 килограмм полезной нагрузки.

Ну а то, что вытворяют в воздухе российские истребители, в комментариях не нуждается. Взять хотя бы уже ставший знаменитым многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Сегодня он стал доступен в экспортном варианте - и уже появились первые заказчики.

«Один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам. Имеет, безусловно, различные преимущества. Здесь, на выставке, будет презентация нашим партнерам - самые последние современные авиационные средства поражения, как на внешних подвесках, так и на внутренних подвесках. Поэтому ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Проводим консультации», - отметил Александр Михеев, генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» корпорации «Ростех».

Особенно много на форуме новинок гражданской авиации, - это турбовинтовой Ил-114-300, будущая рабочая лошадка для региональных перевозок. А за ним идут машины потяжелее.

Магистральный авиалайнер МС-21-310 - теперь полностью российский. Раньше на него устанавливали американские двигатели, теперь поставили отечественные ПД-14, которые ни в чем не уступают зарубежным аналогам. А еще это значит, что серийное производство самолетов не будет зависеть от возможных санкций.

Несмотря на то, что из за пандемии воздушные перевозки сократились на 60 процентов, российское авиастроение кажется, только прогревает двигатели.

Не отстают и технологии для освоения околоземного пространства. В павильоне «Роскосмоса» видим несколько модификаций тяжелого носителя «Ангара». То, что наши двигатели для ракет одни из лучших, доказывает и то, что в США готовы закупать их для своих космических аппаратов.

И таких инноваций - сотни. Что важно, сегодня МАКС становится еще и площадкой для образования. В условиях, когда промышленность все больше переходит на «цифру», когда к процессу разработки и производства подключается искусственный интеллект, важно, чтобы человек не отставал. И здесь, это видно особенно, за прошедшие 30 лет, на каждом новом салоне МАКС, снова и снова, показывают максимум технических достижений.