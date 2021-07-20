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От старейшего судна на флоте до новейших фрегатов: что покажут на День ВМФ в Севастополе

Виктория Косогляденко
Тимур Шерзад
18:40 20.07.2021
Уникальный катамаран «Коммуна», сконструированный так, чтобы ввести в море поисково-спасательные работы отличается современным оснащением - на борту есть даже свой батискаф. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Близится последнее воскресенье июля, а это значит, что подготовка ко Дню ВМФ в самом разгаре. А уж на главной базе Черноморского флота 25 июля - главный день в году, не меньше. Речь, конечно, о Севастополе. На палубах кораблей побывала Виктория Косогляденко.

Фрегат «Адмирал Григорович» - воистину многофункциональный корабль. Это и плавучий аэродром - вот взлетно-посадочная площадка дня вертолета. И стартовый комплекс для ракет- в носовой части ракетная палуба и 8 шахт с неуловимыми «Калибрами». И стремительный преследователь - быстрее него в Черном море никого нет.

Зато есть крупнее. Ракетный крейсер «Москва». У него на борту противокорабельные комплексы другого класса и габаритов. Универсальность конструкции позволяет использовать разные боеголовки. Так корабль становится еще более опасным для противника.

Флагмана Черноморского флота в деле мы видели совсем недавно - на совместных учениях с фрегатами. Готовится ударная корабельная группа. А еще - вспомогательный флот. Вот судно, у которого ни пушек, ни торпед. Но даже без оружия этот корабль незаменим. Он старше всех на Черноморском флоте. А задача его - прийти на помощь подводной лодке, которая терпит бедствие.

Уникальный катамаран «Коммуна», сконструированный так, чтобы ввести в море поисково-спасательные работы отличается современным оснащением - на борту есть даже свой батискаф. 

Чтоб кораблю занять место в парадном строю, моряки соблюдают два условия. Нужен идеальный внешний вид. И полный боекомплект.

Загрузить вооружение и зарядить установки - на всякий случай. Мало ли, куда прикажут потом идти. Сейчас на каждом военном причале Черноморского флота объявлен полный сбор.

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