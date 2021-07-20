600 км/час: в Китае создали самый быстрый в мире поезд

Китайские инженеры представили поезд на магнитной подушке, скорость которого достигает до 600 км/ч. По данным китайской прессы, это первая в мире модель наземного транспорта с подобными уникальными техническими характеристиками.

«Поезд может состоять из одного до десяти вагонов и вмещать более 100 пассажиров», - цитирует Xinhua главного инженера проекта Дин Саньсань.

Главной его особенностью является магнитная подушка, которая снижает шум и позволяет не касаться поверхности рельса при движении. По словам главного инженера, выбор данного поезда - это оптимально лучшее решение при выборе транспорта для поездок на расстояние не более 1 500 км.