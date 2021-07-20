Козак назвал избыточной бурную международную реакцию на учения ЮВО

Бурная международная реакция на учения российских военнослужащих вблизи границы с Украиной была избыточной, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.

«Бурная международная реакция на эти учения, иногда балансирующая на грани военной истерии, была явно избыточной», - сказал Козак.

По словам политика, Запад смещает фокус внимания с реального обострения ситуации на юго-востоке Украины, которое началось в прошлом году и продолжается сейчас. Козак подчеркнул, что в данном случае речь идет о гибели невинных людей и разрушении их домов.

Напомним, в апреле подразделения Вооруженных сил РФ были привлечены к масштабным учениям в Крыму. В маневрах, организованных на полигоне Опук, была развернута межвидовая группировка численностью десять тысяч человек. По оценке главы МО Сергея Шойгу, войска продемонстрировали способность обеспечить оборону страны.