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Козак: Россия оказывает ДНР и ЛНР гуманитарную и экономическую помощь

Валентина Пескова
16:00 20.07.2021
В администрации президента РФ еще раз указали на исключительно миротворческие намерения России в отношении Донбасса.
Козак: Россия оказывает ДНР и ЛНР гуманитарную и экономическую помощь
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Российская Федерация оказывает экономическую и гуманитарную поддержку жителям Донбасса, причем, делает это открыто и ничего не скрывая. А вот о военной помощи ДНР и ЛНР речи никоим образом как ни шло раньше, так и не идет. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию «Politique Internationale», текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.

«В условиях тотальной экономической блокады Донбасса со стороны Украины без российской поддержки жители этих территорий были бы лишены минимальных средств к существованию и элементарных услуг жизнеобеспечения. Неизбежность гуманитарной катастрофы была очевидной», - говорится в тексте, опубликованном на сайте посольства РФ во Франции.

Представитель администрации президента РФ, который курирует вопросы отношений с Украиной и присутствует на переговорах контактной группы по соблюдению Минских соглашений, напомнил, что отсутствие российского военного присутствия было подтверждено руководством специальной мониторинговой миссии ОБСЕ еще в 2019 году.

«Тогда на заседании Совета Безопасности ООН глава миссии Э. Апакан официально заявил, что присутствия вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе не обнаружено», - подчеркнул Козак.

Власти Украины в апреле 2014 года начали самостоятельно и без участия в военных действиях российской стороны - операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые попытались заявить о своей независимости после государственного переворота на площади Независимости на Украине в феврале 2014 года.

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