В Минприроды ответили на угрозы ритейлеров о создании «пустых полок» в магазинах

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ указали главам сетевых торговых магазинов с продуктами питания и розничными товарами на попытку манипуляции в связи с отрицанием предложенного им нового правила об утилизации упаковок товаров.

В ответ на заявления в письме от глав торговых сетей о том, что данный законопроект в будущем грозит россиянам «пустыми полками» в магазинах, в ведомстве заявили, что заявления о подобных рисках «похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства».

«Минприроды России опровергает дефицит товаров в магазинах. Реализация новой Концепции РОП не скажется на ассортименте товаров в магазинах», - цитирует пресс-службу Минприроды «Коммерсант».

В ведомстве отметили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырех лет. Однако ритейлеры все еще опасаются, что инициатива Минприроды приведет к блокировке легализованных каналов продажи огромного числа наименований товаров, из-за чего создадутся риски ухода торговли в «серую зону» (например, на торговые рынки).