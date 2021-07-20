На скорости 600 км/ч: экипажи Су-24М и Су-34 выполнили дозаправку в Волгоградской области

Экипажи Су-24М и Су-34 выполнили дозаправку в Волгоградской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Передача топлива проводилась с самолета Ил-78 на высоте от 4,5 до 6 тысяч метров на скорости около 600 км/ч.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили летные задания по пилотированию самолетов на заданных курсах с постоянной высотой и скоростью», - говорится в сообщении.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.