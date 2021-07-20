Владимир Путин приступил к просмотру летной программы на МАКС-2021

Президент России Владимир Путин приступил к просмотру летной программы сегодняшнего дня на авиасалоне МАКС-2021.

Программа началась с полетов новейшего российского среднемагистрального авиалайнера МС-21 с отечественными двигателями ПД-14. Его сменили различные вертолеты - от санитарных до транспортных и ударных. Среди последних стоит особо отметить красавцев Ка-52 и Ми-28.

Когда вертолеты очистили небо, над авиасалоном прошлись пассажирские новинки - Ил-114, а сразу за ним - два среднемагистральных МС-21-310.

После фигуры высшего пилотажа принялся крутить новейший истребитель пятого поколения Су-57, а следом за ним - и другие реактивные боевые машины. Особо отметились пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи», продемонстрировавшие свою фирменную фигуру «Кубинский бриллиант».