В МИД РФ заявили о фактах сотрудничества США и ИГИЛ*

Российская сторона убеждена в том, что власти США сотрудничает с боевиками террористической организации «Исламское государство»*. По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, американцы снабжали регионы, занятые террористами, оружием и боеприпасами, а также использовали вертолеты для поддержки боевиков.

«Я уверен, что такое взаимодействие было. Но мы ведь не просто так начали это говорить. Мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества», - заявил дипломат в ходе онлайн-заседания клуба «Валдай».

В марте, в ходе совместного заявления координационных штабов России и САР, стали известно, что США и их союзники продолжают проводить антисирийскую санкционную политику, фактически направленную на принуждение населения Сирии следовать указаниям западных стран.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ